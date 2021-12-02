Зеленский. Фото: УП

https://racurs.ua/n163885-zelenskiy-naznachil-novyh-sudey-sredi-nih-te-kto-sudil-uchastnikov-maydana.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, назначил на должности 28 судей.

Соответствующие указы были опубликованы на сайте президента 1 декабря.

Двое из назначенных судей в 2018 году получили негативные выводы от Общественного совета добродетели. В частности, за то, что преследовали участников Революции достоинства в 2014 году.

Судья Святошинского райсуда Киева Андрей Ключник в 2014 году отправил за решетку активиста Александра Костуру за участие в протестах. Временная следственная комиссия по проверке судей общей юрисдикции дала заключение, что его решение противоречило закону.

Судья Дарницкого райсуда Киева Петр Заруба лишил на три месяца водительских прав участницу Автомайдана якобы за неповиновение требованиям полиции.

Напомним, ранее мы сообщали, что Указ об увольнении судьи Печерского районного суда Киева Оксаны Царевич отменил Верховный суд. Одиозная судья обвинялась в незаконном лишении водительских прав активистов Автомайдана во время Революции достоинства. Указ об ее увольнении был принят 17 марта.