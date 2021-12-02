Как будет работать тысяча за вакцинацию – министр раскрыл детали. Фото: УП

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Тысячу за вакцинацию от коронавируса смогут получить все совершеннолетние граждане Украины, сделавшие две прививки.

Для подтверждения этого используется зеленый сертификат в портале государственных услуг «Дія». Об этом рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

После верификации в мобильном приложении граждане смогут получить деньги на бесплатные виртуальные банковские карты.

Привитые граждане без «Дії» также смогут получить деньги, но позже. Эту альтернативу сейчас дорабатывают.

Точный список услуг, за которые можно будет расплатиться этими средствами, еще не формируется. Эта тысяча гривен не будет облагаться налогом и не помешает субсидиям.

После начисления на виртуальную карту средствами можно воспользоваться в течение четырех месяцев. Если деньги так и не используются, сумма вернется государству.

Средствами можно будет рассчитываться только на определенных предприятиях. Вывести деньги на другую карту или использовать на другие услуги будет невозможно. Программа предусматривает поддержку тех отраслей, которые больше всего пострадали от коронакризиса.

Инициатива стартует с 19 декабря и будет длиться в течение 2022 года. Государство аккумулирует столько средств, сколько необходимо для выполнения программы.

Напомним, Зеленский заявил, что каждый украинец, который вакцинируется от коронавируса, получит 1 тыс. грн. Чтобы получить деньги, нужно сделать две прививки. Программа стартует 19 декабря. До конца года на нее будет выделено около 3 млрд. грн. Столько же — в начале 2022 года.

Тысячу гривен можно будет потратить на культурные мероприятия, театры, концерты, книги, кино, туризм по Украине. Гражданин с этим сертификатом или депозитом сможет выбрать несколько услуг, суммарная стоимость которых не превысит 1 тыс. грн. Это может быть поездка в другой город, посещение музея или театра, другого культурного или спортивного мероприятия.