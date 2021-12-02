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https://racurs.ua/ua/n163904-prekrasna-mashyna-komanduvach-oos-pidtverdyv-schodenne-vykorystannya-bayraktariv.html

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Безпілотники турецького виробництва Bayraktar щодня працюють на Донбасі.

Бойові дрони задіяні в операції Об'єднаних сил, але не залітають на непідконтрольну українському уряду територію. БПЛА ведуть розвідку та спостерігають за діяльністю проросійських бойовиків. Про це повідомив командувач ООС Олександр Павлюк в інтерв’ю «Радіо Свобода».

Вони намагаються протидіяти «Байрактарам», але зараз всі одиниці, які є у нас на озброєнні, успішно виконують завдання, — зазначив він.

Павлюк переконує, що БПЛА використовуються виключно у розвідувальних цілях. За його словами, ця «прекрасна машина» дозволяє українським військовим повністю спостерігати за діяльністю противника.

Нагадаємо, що 27 жовтня українські воїни вперше застосували турецький безпілотник Bayraktar у війні проти російсько-окупаційних військ.

В Генштабі ЗСУ повідомили, що з 14.25 до 15.15 батарея гаубиць Д-30 російських найманців обстрілювала позиції ООС поблизу Гранітного, внаслідок чого було поранено двох військовослужбовців ЗСУ, а потім один із них загинув. Окупанти не відреагували на ноту припинити вогонь і після цього за наказом головнокомандувача ЗСУ було застосовано «Байрактар».

Джерело: «Радіо Свобода»