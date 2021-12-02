Загроза нападу Росії послабила гривню - версія Нацбанку, фото - Голос України

https://racurs.ua/ua/n163903-zagroza-napadu-rosiyi-poslabyla-gryvnu-versiya-nacbanku.html

Ракурс

Курс долара почав зростати в Україні у другій половині листопада. На початку грудня валютний курс злетів до максимуму за останні п’ять місяців.

В Національному банку вважають, що гривня послабилася через значне зростання попиту на іноземну валюту з боку енергетичних компаній та психологічні чинники, зумовлені геополітичними ризиками, зокрема накопиченням військ РФ на кордоні з Україною.

В огляді НБУ, який опублікували на офіційному сайті регулятора, зазначили: за листопад офіційний обмінний курс гривні до долара девальвував на 3,2% порівняно з кінцем жовтня, проте в середньому за місяць його знецінення було значно помірнішим (0,3%).

Попри значні продажі іноземної валюти для згладжування надмірних курсових коливань сальдо інтервенцій НБУ в листопаді залишилося додатним — приблизно 0,4 млрд дол. Минулого тижня регулятор був вимушений продати на міжбанку 600 млн дол. для підтримання курсу.

Офіційний курс гривні до долара на 2 грудня Нацбанк встановив на рівні 27,23 грн за дол. проти 27,21 грн за дол. у середу. Євро офіційно коштує 30,84 грн за євро проти 30,92 грн за євро напередодні.

Раніше експерти повідомляли про відтік коштів інвесторів із державних боргових облігацій (ОВДП). Це сталося через побоювання ймовірної прямої агресії Москви в Україні.