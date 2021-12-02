Ілон Маск. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n163902-ilon-mask-vidreaguvav-na-zvilnennya-glavy-twitter-memom-zi-stalinym-foto.html

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Ілон Маск, голова компанії SpaceX і Tesla, відреагував на звільнення глави Twitter Джека Дорсі з посади мемом зі Сталіним і головою НКВС Миколою Єжовим.

Замість Сталіна на фото — Параг Агравал, який замінив Дорсі на посту керівника соцмережі. Відповідний допис він виклав у своєму Twitter.

Оригінальний знімок було зроблено на каналі Москва — Волга в 1937 році. На фото зображені Йосип Сталін, Климент Ворошилов, В’ячеслав Молотов та Микола Єжов. Після того як Єжова розстріляли, радянська преса почала поширювати такий знімок, але вже без Єжова. Автор мему домалював до води сплеск, ніби від падіння тіла.

Джек Дорсі пішов у відставку з посади генерального директора Twitter 29 листопада. Його місце зайняв технічний директор соцмережі Параг Агравал.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Ілон Маск і співачка Граймс (Клер Буше) розлучилися після трьох років відносин. 50-річний американський мільярдер підтвердив американському порталу Page Six, що вони з 33-річною артисткою більше не разом.