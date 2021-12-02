Илон Маск. Фото: УП

https://racurs.ua/n163902-ilon-mask-otreagiroval-na-uhod-glavy-twitter-memom-so-stalinym-foto.html

Ракурс

Илон Маск, глава компании SpaceX и Tesla, отреагировал на уход главы Twitter Джека Дорси с должности мемом со Сталиным и главой НКВД Николаем Ежовым.

Вместо Сталина на фото — заменивший Дорси на посту руководителя соцсети Параг Агравал. Соответствующий пост он выложил в своем Twitter.

Оригинальный снимок был сделан на канале Москва — Волга в 1937 году. На фото изображены Иосиф Сталин, Климент Ворошилов, Вячеслав Молотов и Николай Ежов. После того как Ежова расстреляли, советская пресса начала распространять такой же снимок, но уже без Ежова. Автор мема пририсовал к воде всплеск, будто от падения тела.

Джек Дорси ушел в отставку с поста генерального директора Twitter 29 ноября. Его место занял технический директор соцсети Параг Агравал.

Напомним, ранее мы сообщали, что Илон Маск и певица Граймс (Клэр Буше) расстались после трех лет отношений. 50-летний американский миллиардер подтвердил американскому порталу Page Six, что они с 33-летней артисткой больше не вместе.