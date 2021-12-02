2022 год. Фото: dnepr.info

https://racurs.ua/n163901-shokiruuschiy-prognoz-na-2022-god-ot-ekspertov-jenskaya-armiya-i-jizn-do-115-let.html

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2022 год может принести миру новые испытания — инвестиционный банк Saxo Bank опубликовал свой новый прогноз.

Эксперты прогнозируют новую гонку вооружений и холодную войну. Также, по мнению специалистов, в мире может появиться женская армия инвесторов, недовольных гендерным неравенством. Об этом говорится в прогнозе Saxo Bank.

Банк публикует подобные прогнозы уже 19 лет. «Шокирующие предсказания» не являются базовым сценарием или официальным прогнозом, но вместе с тем любое из этих событий, если оно произойдет, окажет весьма заметное влияние на финансовый ландшафт или мировую политику.

Saxo Bank выбирает наиболее спорные и не связанные между собой идеи, при этом один и тот же прогноз не может повторяться два года подряд.

Планы прекращения использования ископаемого топлива придется отложить

Политики отступят от целей по борьбе с климатическими изменениями и поддержат инвестиции в ископаемое топливо для борьбы с инфляцией и риском социальных волнений.

Международное энергетическое агентство спрогнозировало, что для достижения цели нулевых вредных выбросов к 2050 году необходимо сократить потребление нефти и природного газа соответственно на 29% и 10% к 2030 году с последующим резким снижением.

Падение популярности Facebook

Молодежь покинет платформу Facebook в знак протеста против использования компанией персональных данных в целях получения прибыли. Попытка материнской компании Meta вернуть их обратно с помощью «метавселенной» не увенчается успехом.

В 2012 году 94% подростков имели учетную запись в Facebook, но опросы показывают, что сегодня только 27% подростков имеют аккаунты в этой соцсети.

Промежуточные выборы в США могут обернуться конституционным кризисом

На промежуточных выборах в США возникнет тупик по поводу подтверждения окончательных результатов выборов в Сенат и Палату представителей, что приведет к сценарию, при котором 118-й Конгресс не сможет начать работу по графику в начале 2023 года.

Стремительный рост заработной платы

К четвертому кварталу 2022 года заработная плата половины населения США с низкими доходами будет расти двухзначными темпами в годовом исчислении.

Компании будут пытаться найти мотивированных и квалифицированных сотрудников, а те станут все более избирательными из-за растущего чувства собственного достоинства на фоне переизбытка вакансий по сравнению со скудным предложением рабочей силы всех уровней квалификации.

Суперфонд Евросоюза для решения проблем климата, энергетики и обороны

Европейский союз запустит амбициозный суперфонд объемом 3 трлн долл., который будет финансироваться за счет пенсионных отчислений, а не новых налогов. Целью этого фонда станут борьба с климатическими изменениями и предотвращение распространения идей популизма.

Женская армия инвесторов победит корпоративный патриархат

Женщины-трейдеры запустят скоординированные продажи акций «патриархальных» компаний. При этом они будут направлять средства в компании с наилучшими показателями представленности женщин в среднем звене управления и среди руководителей.

Кризис, вызванный COVID-19, усугубил гендерное неравенство, так как непропорционально много женщин бросали работу, чтобы заботиться о детях во время карантина.

Очередная холодная война из-за гиперзвуковых технологий

В 2022 году начнется массовая гонка гиперзвуковых вооружений среди лидирующих по военному потенциалу стран, поскольку ни одна из них не захочет чувствовать себя отстающей.

Судя по приоритетам финансирования, именно на гиперзвуковые и космические технологии придется новый этап соперничества США и Китая на экономическом и военном фронтах. К ним присоединятся и другие крупные державы с передовыми военными технологиями, среди которых, вероятно, будут Россия, Индия, Израиль и ЕС.

Прорыв в медицине увеличит среднюю продолжительность жизни на 25

Прорыв в биомедицине может принести перспективу продления средней продолжительности жизни на срок до 25 лет, что приведет к возможным этическим, экологическим и финансовым кризисам.

Кроме того, продолжительность жизни может быть увеличена за счет сокращения и даже устранения большинства болезней благодаря исследованиям возможностей редактирования ДНК человека.

Источник: Saxo Bank