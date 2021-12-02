Минздрав назвал регионы-лидеры и аутсайдеры по вакцинации. Фото:

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Лидеров и аутсайдеров среди регионов Украины по вакцинации назвали журналисты.

В Украине с начала кампании по вакцинации против COVID-19 сделали более 24 млн прививок. За 1 декабря было привито 210 тыс. 869 человек. Первую дозу вакцины получили 74 тыс. 855 украинцев, а полностью иммунизированы 136 тыс. 14 человек. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

От начала вакцинальной кампании привито 24 млн 958 тыс. 629 украинцев, из них получили первую дозу — 13 млн 543 тыс. 488 граждан, а завершили курс вакцинации 11 млн 415 тыс. 141 человек.

Издание «Слово и дело» для определения процента вакцинированных приняло общую численность населения по данным Государственной службы статистики на 1 января 2021 года. По этим данным, наибольшее количество прививок за 1 декабря 2021 года было проведено в Киеве — вакцинировали 54,10% населения. В Киевской области привито 44,29%, а в Днепропетровской области — 39,68%.

Аутсайдером по вакцинации является Донбасс — 13,58% населения вакцинировали в Донецкой области и 11,46% в Луганской. Медленно вакцинация продолжается и на Закарпатье — 23,05%.

Напомним, в правительстве заявили, что тысячу гривен за вакцинацию от коронавируса смогут получить все совершеннолетние граждане Украины, которые сделали две прививки. В качестве подтверждения этому используется зеленый сертификат в Портале государственных услуг «Дія».

Источник: «Слово и дело»