МОЗ назвало регіони-лідери та аутсайдери з вакцинації. Фото:

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Лідерів та аутсайдерів серед регіонів України з вакцинації назвали журналісти.

В Україні з початку кампанії з вакцинації проти COVID-19 зробили понад 24 млн щеплень. За 1 грудня було щеплено 210 тис. 869 осіб. Першу дозу вакцини отримали 74 тис. 855 українців, а повністю імунізовані 136 тис. 14 осіб. Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 24 млн 958 тис. 629 українців, з них отримали першу дозу — 13 млн 543 тис. 488 громадян, а завершили курс вакцинації 11 млн 414 тис. 141 особа.

Видання «Слово і діло» для визначення відсотка вакцинованих взяло загальну чисельність населення за даними Державної служби статистики на 1 січня 2021 року. За цими даними, найбільшу кількість щеплень за 1 грудня 2021 року було проведено у Києві — вакцинували 54,10% населення. У Київській області щеплено 44,29%, а в Дніпропетровській області — 39,68%.

Аутсайдером з вакцинації є Донбас — 13,58% населення вакцинували у Донецькій області та 11,46% у Луганській. Повільно вакцинація триває й на Закарпатті — 23,05%.

Нагадаємо, в уряді заявили, що тисячу гривень за вакцинацію від коронавірусу зможуть отримати всі повнолітні громадяни України, які зробили два щеплення. Як підтвердження цьому використовується зелений сертифікат у порталі державних послуг «Дія».

Джерело: «Слово і діло»