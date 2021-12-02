«Спусковий гачок» тромбозу після AstraZeneca знайшли вчені. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n163899-spuskovyy-gachok-trombozu-pislya-astrazeneca-znayshly-vcheni.html

Ракурс

Тромбоз після вакцинації препаратом AstraZeneca виникав через специфічний білок крові, який провокує хибну імунну реакцію.

Причину поодиноких випадків тромбозу судин знайшли вчені Кардіффського університету. Про це повідомляє BBC.

За допомогою кріоелектронної мікроскопії експерти простежили за аденовірусом, який використовується вакциною для доставлення генетичного матеріалу коронавірусу в клітини.

Вони встановили, що поверхня аденовірусу притягує специфічний білок крові, відомий як чинник тромбоцитів 4 (PF4). Цей білок являє собою маленьку молекулу і відповідає за згортання крові. Тоді організм починає атакувати PF4, оскільки сприймає його як частину чужорідного аденовірусу, до якого білок «прилип». У такий спосіб у кров виділяються антитіла, які злипаються з PF4 та викликають утворення згустків крові.

Зазначається, що Оксфордський університет, який розробляв вакцину спільно з AstraZeneca, відмовився коментувати це дослідження.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що тромбоз усе частіше згадують серед ускладнень коронавірусної хвороби COVID-19. Це стан, за якого в людини утворюються згустки крові в судинах, тобто тромби. Усе частіше з’являються наукові підтвердження, що у хворих на COVID-19 спостерігаються порушення функції згортання крові, яка призводить до утворення тромбів

Джерело: BBC