Блінкен і Кулеба зустрілися на тлі вимог Росії до Заходу поділити сфери впливу

Блінкен і Кулеба. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n163897-blinken-i-kuleba-zustrilysya-na-tli-vymog-rosiyi-do-zahodu-podilyty-sfery-vplyvu.html

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Нові санкції проти Росії обговорили міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та державний секретар США Ентоні Блінкен.

Зустріч пройшла у Стокгольмі. Україна та Сполучені Штати обговорили стратегію стримування РФ від подальших агресивних дій. Про це повідомив глава українського МЗС у Twitter.

Він зазначив, що ця розмова підтвердила важливість міцного стратегічного партнерства двох країн. Кулеба уточнив, що під час зустрічі йшлося про запровадження жорстких економічних санкцій.

Ентоні Блінкен заявив, що західні партнери спостерігають аномальний сплеск антиукраїнської пропаганди в соціальних мережах. За його словами, він наближається до рівнів, які востаннє спостерігалися напередодні вторгнення Росії до України у 2014 році.

Держсекретар США заявив, що Захід занепокоєний планами Росії дестабілізувати Україну зсередини, а також загрозою широкомасштабної військової операції.

1−3 грудня Кулеба перебуває з візитом у Швеції, де бере участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ держав-учасниць ОБСЄ.

Нагадаємо, що президент країни-агресора Володимир Путін виступив із програмною промовою, запропонувавши НАТО укласти стратегічну угоду, за якою Альянс візьме на себе зобов’язання не розширюватися на схід.