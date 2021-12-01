У НАТО відповіли на мрії Путіна про «сфери впливу»

Єнс Столтенберг, фото: «Українська правда»

https://racurs.ua/ua/n163863-u-nato-vidpovily-na-mriyi-putina-pro-sfery-vplyvu.html

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НАТО відкидає саму думку про те, що Росія може мати «сферу впливу».

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про це сьогодні, 1 грудня, на прес-конференції за підсумками зустрічі глав МЗС країн альянсу.

Сама постановка питання відображає тезу, яка повинна викликати нашу настороженість і яка є неприйнятною. Це теза, що Росія має сферу інтересів, — наголосив Столтенберг.

За словами генсека НАТО, визнання за Росією «сфер впливу» означатиме фактичне визнання, що РФ може контролювати, що можуть чи не можуть робити країни-сусіди.

І це той світ, до якого ми не хочемо повертатися. Світ, у якому великі країни могли накладати обмеження на те, що суверенні незалежні нації могли робити, — додав він.

Столтенберг зазначив, що сам є виходцем з сусідньої із Росією країни — Норвегії.

І я дуже радий, що наші союзники по НАТО ніколи не поважали нібито право Росії встановлювати свою сферу впливу на півночі, і що Норвегія як маленька незалежна країна має чи не має робити, — наголосив Генсек НАТО.

За його словами, це ж стосується і України.

Україна — це незалежна суверенна країна з міжнародно визнаними кордонами, гарантованими у тому числі Російською Федерацією. Ці кордони повинні дотримуватися, включаючи Донбас та Крим як частини України. Тому сама ідея, що підтримка НАТО незалежної країни — це така провокація (щодо Росії — ред.), вона просто невірна. НАТО просто дотримується волі українського народу, — наголосив Столтенберг.

Столтенберг додав, що НАТО поважає рішення України, яка розраховує стати членом Альянсу.

Росія не має права вето чи права голосу у цьому питанні, а також не може намагатися встановлювати свою сферу інтересів, — наголосив він.



Столтенберг зазначив, що у випадку прямої російської агресії Україна наразі не зможе розраховувати на колективну оборону НАТО, проте може розраховувати на підтримку Північноатлантичного альянсу.

Джерело: ТАСС