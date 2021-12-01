Погода в Україні. Фото: flickr.com

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Погода в Україні 2 грудня місцями буде дощовою. Сніг найближчої доби не обіцяють.

Вночі температура повітря буде коливатися від 5° морозу до 5° тепла, а вдень стовпчики термометрів показуватимуть від 5° морозу до 9° із позначкою плюс. Крім того, завтра очікуються сильні пориви вітру — місцями швидкість сягне 16 м/с. Про це повідомляє Gismeteo.

Погода у Києві 2 грудня буде хмарною, впродовж дня можливі короткочасні дощі. Вночі температуру повітря прогнозують від 3° морозу до 5° тепла, а вдень температура повітря очікується від 0° до 7° тепла. Вітер прогнозують зі швидкістю 3−11 м/с.

Погода в Харкові завтра буде з легкою хмарністю, істотних опадів не передбачається. Стовпчики термометрів вночі покажуть 4−5° морозу, а вдень температура повітря очікується від 5° морозу до 5° тепла. Швидкість вітру прогнозують 2−10 м/с.

Погода в Одесі у четвер ясною та теплою. Стовпчики термометрів вночі покажуть 3−9° тепла, а вдень повітря прогріється до 5−10° вище нуля. Вітер прогнозують зі швидкістю 2−13 м/с.

Погода у Львові найближчої доби хмарною, дощі очікуються ввечері. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують 4−6° тепла, а вдень обіцяють 5−8° вище нуля. Вітер прогнозують зі швидкістю 2−16 м/с.

Геомагнітна обстановка в Україні 2 грудня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що у середині грудня в Україну прийде сильне похолодання — у деяких північних регіонах стовпчики термометрів можуть вночі опуститися до позначки 26° морозу.