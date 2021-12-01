Спосіб підвищити рівень безпеки електрокарів знайшли вчені

Електрокар. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n163861-sposib-pidvyschyty-riven-bezpeky-elektrokariv-znayshly-vcheni.html

Ракурс

Електромобілі можуть бути безпечнішими для пішоходів за умови додавання штучного звуку.

Вчені стверджують, що через тиху роботу машин у слабозорих і незрячих людей можуть виникати проблеми з безпекою на дорогах. Про це повідомляє «Популярная механика».

У дослідженні, представленому на 181-му засіданні Американського акустичного товариства (The Acoustical Society of America), дослідники зібрали добровольців, посадили їх поруч зі смугою дороги для електромобілів і просили натискати кнопку кожного разу, коли вони чують наближення електромобіля. Результати показали, що жодного з протестованих транспортних засобів не було виявлено на мінімально безпечній відстані. Однак штучні звуки, додані до транспортних засобів, покращили дальність виявлення.

Експеримент показав, що навіть після додавання звуку електромобілі зазвичай тихіші, ніж стандартні автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння. Вчені вважають, що виробники електромобілів мають додавати штучні звуки для транспортних засобів.

Однак необхідні додаткові дослідження, щоб визначити конкретний рівень, що відповідає правилам безпеки, але не сприяє сильному шумовому забрудненню міст.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що електромобілі виявилися дійсно менш шкідливими, ніж авто на двигуні внутрішнього згоряння.

Джерело: Популярная механика