Способ повысить безопасность электрокаров нашли ученые

Электрокар. Фото: istock

https://racurs.ua/n163861-sposob-povysit-bezopasnost-elektrokarov-nashli-uchenye.html

Ракурс

Электромобили могут быть более безопасными для пешеходов при условии добавления искусственного звука.

Ученые утверждают, что из-за тишины машин у слабовидящих и незрячих людей могут возникать проблемы с безопасностью на дорогах. Об этом сообщает «Популярная механика».

В исследовании, представленном на 181-заседании Американского акустического общества (The Acoustical Society of America), исследователи собрали добровольцев, посадили их рядом с полосой дороги для электромобилей и просили нажимать кнопку каждый раз, когда они слышат приближение электромобиля. Результаты показали, что ни одно из протестированных транспортных средств не было обнаружено на минимально безопасном расстоянии. Однако искусственные звуки, добавленные к транспортным средствам, улучшили дальность обнаружения.

Эксперимент показывал, что даже после добавления звука электромобили обычно тише, чем стандартные автомобили с двигателем внутреннего сгорания. Ученые считают, что производители электромобилей должны добавлять искусственные звуки для транспортных средств.

Однако необходимы дополнительные исследования, чтобы определить конкретный уровень, соответствующий правилам безопасности, но не способствующий сильному шумовому загрязнению городов.

Напомним, ранее мы сообщали, что электромобили оказались действительно менее вредными, чем авто на двигателе внутреннего сгорания.

Источник: Популярная механика