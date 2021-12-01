Погода в Украине. Фото: flickr.com

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Ракурс

Погода в Украине 2 декабря местами будет дождливой. Снег в ближайшие сутки не обещают.

Ночью температура воздуха будет колебаться от 5° мороза до 5° тепла, а днем столбики термометров будут показывать от 5° мороза до 9° с отметкой плюс. Кроме того, завтра ожидаются сильные порывы ветра — местами скорость достигнет 16 м/с. Об этом сообщает Gismeteo.

Погода в Киеве 2 декабря будет облачной, в течение дня возможны кратковременные дожди. Ночью температуру воздуха прогнозируют от 3° мороза до 5° тепла, а днем температура воздуха ожидается от 0° до 7° тепла. Ветер прогнозируют со скоростью 3−11 м/с.

Погода в Харькове завтра будет с легкой облачностью, осадков не предвидится. Столбики термометров ночью покажут 4−5° мороза, а днем температура воздуха ожидается от 5° мороза до 5° тепла. Скорость ветра прогнозируют 2−10 м/с.

Погода в Одессе в четверг ясной и теплой. Столбики термометров ночью покажут 3−9° тепла, а днем воздух прогреется до 5−10° выше нуля. Ветер прогнозируют со скоростью 2−13 м/с.

Погода во Львове в ближайшие сутки облачной, дожди ожидаются вечером. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют 4−6° тепла, а днем обещают 5−8° выше нуля. Ветер прогнозируют со скоростью 2−16 м/с.

Геомагнитная обстановка в Украине 2 декабря прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, синоптики обещали, что в середине декабря в Украину придет сильное похолодание — в некоторых северных регионах столбики термометров ночью могут опуститься к отметке 26° мороза.