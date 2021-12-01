В НАТО ответили на мечты Путина о «сферах влияния»

Йенс Столтенберг, фото: «Украинская правда»

https://racurs.ua/n163863-v-nato-otvetili-na-mechty-putina-o-sferah-vliyaniya.html

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НАТО исключает мысль о том, что Россия может иметь «сферу влияния».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об этом сегодня, 1 декабря, на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран альянса.

Сама постановка вопроса отражает тезис, который должен вызвать нашу настороженность и который неприемлем. Это тезис, что у России есть сфера интересов, — подчеркнул Столтенберг.

По словам генсека НАТО, признание за Россией «сфер влияния» означает фактическое признание, что РФ может контролировать, что могут или не могут делать страны-соседи.

И это тот мир, в который мы не хотим возвращаться. Мир, в котором большие страны могли налагать ограничения на то, что суверенные независимые нации могли делать, — добавил он.

Столтенберг отметил, что сам выходец из соседней с Россией страны — Норвегии.

И я рад, что наши союзники по НАТО никогда не уважали якобы право России устанавливать свою сферу влияния на севере, и что Норвегия как маленькая независимая страна должна или не должна делать, — подчеркнул Генсек НАТО.

По его словам, это касается и Украины.

Украина — это независимая суверенная страна с международно признанными границами, гарантированными в том числе Российской Федерацией. Эти границы должны соблюдаться, включая Донбасс и Крым как часть Украины. Поэтому сама идея, что поддержка НАТО независимой страны — это такая провокация (относительно России — ред.), она просто неверна. НАТО просто придерживается воли украинского народа, — подчеркнул Столтенберг.

Столтенберг добавил, что НАТО уважает решение Украины, которая рассчитывает стать членом Альянса.

Россия не имеет права вето или права голоса в этом вопросе, а также не может пытаться устанавливать свою сферу интересов, — подчеркнул он.



Столтенберг отметил, что в случае прямой российской агрессии Украина пока не сможет рассчитывать на коллективную оборону НАТО, однако может рассчитывать на поддержку Североатлантического альянса.

Источник: ТАСС