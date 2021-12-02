Держбюджет 2022 схвалили нардепи - що у ньому

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Ракурс

Державний бюджет на 2022 рік схвалили у Верховній Раді. За закон № 6000 2 грудня проголосували в цілому декілька разів. Щоразу держбюджет-2022 знаходив підтримку понад 260 нардепів.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів 1 грудня схвалив на засіданні проект закону підготовлений до другого читання.

Проект бюджету до першого читання передбачав зріст ВВП на 3,8% у 2022 році, курс долара — на рівні 28,6 грн за дол.

Закон про ДБУ підготували до другого читання відповідно до Бюджетних висновків ВРУ, схвалених постановою Ради від 2 листопада.

Основні показники ДБУ-2022:

доходи держбюджету — 1,322 трлн грн;

видатки держбюджету — 1,497 трлн грн;

граничний обсяг дефіциту — 188,798 млрд грн;

надходження від рентних платежів — 71,25 млрд грн.

видатки на оборону — 6% ВВП;

Передбачено видатки на:

зарплати медикам — 2,1 млрд грн;

соціальну підтримку через карантин — 3 млрд грн;

програму «Питна вода України» — 1 млрд грн;

цифровізацію — 1,9 млрд грн;

реконструкцію культурних пам’яток — 1,7 млрд грн;

кіно — 1 млрд грн;

розвиток аеропортної інфраструктури — 3,4 млрд грн;

модернізацію залізничної інфраструктури — 4,3 млрд грн;

закупівлю дороговартісних ліків, зокрема для лікування СМА — 300 млн грн.

підготовку до проведення Всеукраїнського перепису населення — 416 млн грн.

Фінансування Конституційного суду у 2022 році складе 313,8 млн грн. З них 255.1 млн грн складуть витрати на оплату праці. Порівняно із 2021 роком фінансування зменшено: торік кошторис КСУ складав 318,4 млн грн.

Як змінили бюджет до другого читання

Перед другим читанням доходи збільшилися на 54,7 млрд (з 1,26 трлн до 1,32 трлн грн). Видатки уряд запропонував збільшити на 55,7 млрд (з 1,44 трлн до 1,5 трлн). Дефіцит збільшився відповідно на 732 млн (зі 188 млрд до 188,8 млрд).

Причини збільшення — врахування пропозицій, наведених у Бюджетних висновках ВР, а також уточнення прогнозних середньорічних цін на сировину, зокрема на імпортований природний газ, нафту марки Brent та світової ціни на залізну руду.

Податкові надходження збільшили на 63,6 млрд. Це сталося за рахунок податку на прибуток підприємств (на 21 млрд грн) і ренти (на 25 млрд).

Найбільше збільшили видатки для таких відомств:

Мінінфраструктури +12,6 млрд;

Мінекономіки +5 млрд;

МОЗ +2,85 млрд;

«Укравтодор» +2,5 млрд;

КМУ +2,24 млрд (+1 млрд грн отримало Держкіно);

Мінкульт (+2,1 млрд);

Мінгромад (+1,4 млрд).

Крім того, зростуть видатки на держапарат. На Раду додали 83,9 млн грн, на ДУС — 23,7 млн (зокрема, витрати на Офіс президента +12,5 млн).

РНБО отримає на 84 млн грн і СБУ на 100 млн грн більше.

З’явилися у бюджеті і додаткові 6 млрд на соцеконом в регіонах і 9 млрд грн на інфраструктурну субвенцію для мажоритарників.