Госбюджет 2022 одобрили нардепы — что в нем

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Ракурс

Государственный бюджет на 2022 год одобрили в Верховной Раде. За закон № 6000 2 декабря проголосовали в целом несколько раз. Каждый раз госбюджет-2022 находил поддержку более 260 нардепов.

Напомним, что Кабинет министров 1 декабря одобрил на заседании проект закона, подготовленный ко второму чтению.

Проект бюджета до первого чтения предполагал рост ВВП на 3,8% в 2022 году, курс доллара — на уровне 28,6 грн.

Закон о ГБУ подготовили ко второму чтению в соответствии с Бюджетными выводами ВРУ, одобренными постановлением Рады от 2 ноября.

Основные показатели ГБУ-2022:

доходы госбюджета — 1,322 трлн грн;

расходы госбюджета — 1,497 трлн грн;

предельный объем дефицита — 188,798 млрд грн;

поступления от рентных платежей — 71,25 млрд грн.

расходы на оборону — 6% ВВП.

Предусмотрены расходы на:

зарплаты медикам — 2,1 млрд грн;

социальную поддержку из-за карантина — 3 млрд грн;

программу «Питьевая вода Украины» — 1 млрд грн;

цифровизацию — 1,9 млрд грн;

реконструкцию культурных памятников — 1,7 млрд грн;

кино — 1 млрд грн;

развитие аэропортной инфраструктуры — 3,4 млрд грн;

модернизацию железнодорожной инфраструктуры — 4,3 млрд грн;

закупку дорогостоящих лекарств — 300 млн грн.

подготовку к проведению всеукраинской переписи населения — 416 млн грн.

Финансирование Конституционного суда в 2022 году составит 313,8 млн. грн. Из них 255,1 млн. грн составят расходы на оплату труда. По сравнению с 2021 годом финансирование уменьшено: в прошлом году смета КСУ составляла 318,4 млн. грн.

Как изменили бюджет ко второму чтению

Перед вторым чтением доходы увеличились на 54,7 млрд (с 1,26 трлн. до 1,32 трлн. грн). Расходы правительство предложило увеличить на 55,7 млрд (с 1,44 трлн до 1,5 трлн). Дефицит увеличился соответственно на 732 млн грн (со 188 млрд до 188,8 млрд).

Причины увеличения — учет предложений, приведенных в Бюджетных выводах ВР, а также уточнение прогнозных среднегодовых цен на сырье, в частности импортированный природный газ, нефть марки Brent и мировой цены на железную руду.

Налоговые поступления увеличили на 63,6 млрд. Это произошло за счет налога на прибыль предприятий (на 21 млрд грн.) и ренты (на 25 млрд).

Больше всего увеличили расходы для таких ведомств:

Мининфраструктуры +12,6 млрд;

Минэкономики +5 млрд;

Минздрав +2,85 млрд;

«Укравтодор» +2,5 млрд;

КМУ +2,24 млрд (+1 млрд грн получило Госкино);

Минкульт (+2,1 млрд).

Кроме того, возрастут расходы на госаппарат. На Раду прибавили 83,9 млн грн, на Государственное управление делами — 23,7 млн ​​(в частности, расходы на Офис президента +12,5 млн).

СНБО получит на 84 млн грн и СБУ на 100 млн грн больше.

Появились в бюджете и дополнительные 6 млрд на соцэконом в регионах и 9 млрд грн. на инфраструктурную субвенцию для мажоритарщиков.