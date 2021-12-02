Более 6 тыс. директоров станут невыездными. Фото:

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Почти 6 тыс. 200 компаний в Украине задолжали государству более 1 млн грн налогов.

После того, как «ресурсный» законопроект № 5600 вступит в силу, директора таких компаний не смогут выехать за границу. В Украине есть 6 тыс. 192 фирмы, которые не оплатили миллионную задолженность в течение 240 дней. Об этом свидетельствуют данные «Опендатабот».

Закон предусматривает, что ограничения по невыезду директоров предприятий будут применять после признания долга компании в суде. Чтобы суд признал долг компании, судье достаточно решения налоговой.

Судебное постановление позволит внести директора предприятия-должника в специальный реестр. Остается неизвестным, сделают ли такой реестр публичным.

Директор компании-должника останется невыездным, пока фирма не уплатит все налоги. После этого его должны исключить из реестра и разрешить выезд за границу.

Закон создает новый реестр руководителей компаний-должников, на администрирование которого понадобятся новые ресурсы налоговой. При этом Налоговая служба и Минфин уже три года подряд не могут улучшить качество публикации налоговых долгов — информация публикуется с месячной задержкой и без необходимых данных о ФЛП, — отметил руководитель «Опендатабот» Алексей Иванкин.

Напомним, 30 ноября в Верховной Раде приняли налоговый («ресурсный») закон № 5600. Авторы документа отмечают, что закон направлен на совершенствование некоторых положений Налогового кодекса Украины в части, касающейся общих вопросов администрирования налогов.