Понад 6 тис. директорів стануть невиїзними. Фото:

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Майже 6 тис. 200 компаній в Україні заборгували державі понад 1 млн грн податків.

Після того, як «ресурсний» законопроект № 5600 набуде чинності, директори таких компаній не зможуть виїхати за кордон. В Україні є 6 тис. 192 фірми, які не сплатили мільйонну заборгованість упродовж 240 днів. Про це свідчать дані «Опендатабот».

Закон передбачає, що обмеження щодо невиїзду директорів підприємств застосовуватимуть після визнання боргу компанії в суді. Щоби суд визнав борг компанії, судді достатньо рішення податкової.

Судова постанова дозволить внести директора підприємства-боржника до спеціального реєстру. Залишається невідомим, чи зроблять такий реєстр публічним.

Директор компанії-боржника залишиться невиїзним, доки фірма не сплатить усіх податків. Після цього його мають виключити з реєстру та дозволити виїзд за кордон.

Закон створює новий реєстр керівників компаній-боржників, на адміністрування якого знадобляться нові ресурси податкової. При цьому Податкова служба та Мінфін вже три роки поспіль не можуть покращити якість публікації податкових боргів — інформація публікується з місячною затримкою та без необхідних даних про ФОП, — зазначив керівник «Опендатабот» Олексій Іванкін.

Нагадаємо, 30 листопада у Верховній Раді ухвалили податковий («ресурсний») закон № 5600. Автори документу зазначають, що закон спрямований на вдосконалення деяких положень Податкового кодексу України у частині, що стосується загальних питань адміністрування податків.