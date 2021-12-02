Ліки проти коронавірусу з імітацією антитіл схвалили в Британії. Фото: istock

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Ракурс

Ліки проти коронавірусу схвалили у Великій Британії — агентство з регулювання лікарських засобів і товарів медичного призначення Великої Британії (MHRA) дозволило застосовувати препарат Xevudy (Sotrovimab).

Він був визнаний безпечним і ефективним у зниженні ризику госпіталізації та смерті в людей із легким і середнім перебігом хвороби, які мають підвищений ризик розвитку тяжкого захворювання. Про це повідомляє прес-служба британського уряду.

Препарат був розроблений компаніями GSK та Vir Biotechnology та є одним моноклональним антитілом, яке імітує природні антитіла, що виробляються організмом для боротьби з інфекціями. Це запобігає прикріпленню вірусу до клітин людини і проникненню в них.

Під час клінічних досліджень було виявлено, що разова доза знижує ризик госпіталізації та смерті на 79% у дорослих із групи високого ризику. Sotrovimab є найбільш ефективним у випадку приймання на ранніх стадіях інфекції, тому MHRA рекомендує використовувати його якнайшвидше і протягом п’яти днів із моменту появи симптомів.

Він дозволений для застосування в людей із легким або середнім перебігом, або принаймні з одним фактором ризику розвитку тяжкого захворювання, а саме:

ожиріння;

літній вік (понад 60 років);

цукровий діабет;

хвороби серця.

Цей препарат вводиться внутрішньовенно протягом 30 хвилин. Він схвалений для людей віком від 12 років та дорослих, з вагою понад 40 кг. Sotrovimab не призначений для використання як заміна вакцинації.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ліки проти коронавірусу можуть випробувати на собі українці. Подібні клінічні дослідження відбуваються в усьому світі.