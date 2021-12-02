Зміна прописки онлайн – «Дія» тестує нову послугу

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Змінити місце проживання онлайн незабаром зможуть українці. Послугу хочуть зробити доступною в «Дії» по всій Україні.

Змінити прописку можна буде за один робочий день без відвідування трьох установ, 30 днів очікування та папірців. Про це повідомили в прес-службі Міністерства цифрової трансформації.

Більше не потрібно буде їхати, приміром, до свого рідного міста, навіть якщо ви хочете там зареєструватися. Чоловікам не доведеться ходити у військкомат, щоб знятися або стати на облік, — зазначив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Як працюватиме електронна реєстрація

Відтепер у додатку або на порталі «Дія» можна буде вказати адресу, за якою фактично проживає особа, та отримати підтвердження від власника житла.

Штампи в паспорті та виписки з ID-картки про реєстрацію місця проживання не будуть потрібні.

Водночас зареєструвати місце проживання можна буде також надалі і в центрах надання послуг. Послугу зможуть отримати за один робочий день, як власники ID-карток, так і паспортів-книжечок.

У Мінцифри зазначили, що зміна місця реєстрації — одна з найпопулярніших та найскладніших в отриманні держпослуг. Кожен третій українець живе не за місцем реєстрації, а понад 1 млн людей живуть без реєстрації.

Нагадаємо, що 5 листопада Верховна Рада прийняла закон № 5463, який передбачає запровадження декларування та реєстрації місця проживання в електронній формі.