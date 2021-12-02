Поєдинок Ломаченко — Комі. Фото: segodnya.ua

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Ракурс

Український боксер Василь Ломаченко 11 грудня зустрінеться у ринзі з ганським боксером Річардом Коммі.

Бій українця відбудеться у Нью-Йорку на легендарній арені «Медісон Сквер Гарден». В Україні поєдинок Ломаченко — Комі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO. Перегляд поєдинку буде доступний всім користувачам підписки «Спорт» (вартість становить 199 грн/міс) та «Максимальна» (299 грн/міс). Трансляція бою відбудеться рано вранці 12 грудня за Києвом. Точний час стане відомо пізніше.

Як відомо, 33-річний Ломаченко провів на професійному рингу 17 поєдинків — здобув 15 перемог (11 боїв завершував достроково), а в двох поєдинках зазнав поразки. Ломаченко був чемпіоном світу в трьох різних вагових категоріях. Але в 2020 році він сенсаційно програв Теофімо Лопесу за рішенням суддів й втратив всі свої чемпіонські пояси.

Після другої в кар'єрі поразки українець у червні 2021 року провів бій проти Масайоші Накатані. Свого суперника Ломаченко нокаутував у дев’ятому раунді.

Річард Коммі провів 33 поєдинки — у 30 боях перемагав (27 нокаутом), а в трьох програв. Ганець був чемпіоном світу в легкій вазі за версією IBF. Цей титул він завоював у бою проти Іси Чанієва, після чого захистив у поєдинку з Раймундо Бельтраном. У грудні 2019 року він програв Лопесу, залишившись без пояса. У 2021 році Комі нокаутував Джексона Мартінеса.

Ломаченко відгукується про свого суперника гідно й не збирається його недооцінювати.

Завжди приємно боксувати в Нью-Йорку на арені Медісон Сквер Гарден. Тут відбулися багато чудових подій моєї кар'єри. Річард Коммі — колишній чемпіон та суперник, якого я не збираюся недооцінювати. Чекаю побачити найкращу версію Коммі. Повірте, я готовий до всього, що він мені запропонує, — зазначив Ломаченко перед боєм у коментарі Boxing Scene.

Переможець цього поєдинку може отримати шанси на повернення на боксерський Олімп. Не виключено, що в разі успіху переможець матиме змогу зустрітися з Джорджем Камбососом, який відібрав чемпіонські пояси в Теофімо Лопеса.

Нагадаємо, перед боєм з ганцем Коммі Василь Ломаченко тренувався у Лос-Анджелесі, на березі Тихого океану. Фото зі своєї підготовки боксер публікував у соціальних мережах.

Джерела: Boxing Scene