Поединок Ломаченко – Коми. Фото: segodnya.ua

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Ракурс

Украинский боксер Василий Ломаченко 11 декабря встретится в ринге с ганским боксером Ричардом Комми.

Бой украинца состоится в Нью-Йорке на легендарной арене «Мэдисон Сквер Гарден». В Украине поединок Ломаченко — Коми эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO. Просмотр поединка будет доступен всем пользователям подписки «Спорт» (стоимость составляет 199 грн/мес) и «Максимальная» (299 грн/мес). Трансляция боя состоится рано утром 12 декабря по Киеву. Точное время станет известно позже.

Как известно, 33-летний Ломаченко провел на профессиональном ринге 17 поединков — одержал 15 побед (11 боев завершал досрочно), а в двух поединках потерпел поражения. Ломаченко был чемпионом мира в трех разных весовых категориях. Но в 2020 году он сенсационно проиграл Теофимо Лопесу по решению судей и потерял все свои чемпионские пояса.

После второго в карьере поражения украинец в июне 2021 года провел бой против Масайоши Накатани. Своего соперника Ломаченко нокаутировал в девятом раунде.

Ричард Комми провел 33 поединка — в 30 боях побеждал (27 нокаутом), а в трех проиграл. Ганец был чемпионом мира в легком весе по версии IBF. Этот титул он завоевал в бою против Исы Чаниева, после чего защитил в поединке с Раймундо Бельтраном. В декабре 2019 года он проиграл Лопесу, оставшись без пояса. В 2021 году Коми нокаутировал Джексона Мартинеса.

Ломаченко отзывается о своем сопернике достойно и не собирается его недооценивать.

Всегда приятно боксировать в Нью-Йорке на арене Мэдисон Сквер Гарден. Здесь произошло много замечательных событий моей карьеры. Ричард Комми — бывший чемпион и соперник, которого я не собираюсь недооценивать. Жду увидеть лучшую версию Комми. Поверьте, я готов ко всему, что он мне предложит, — отметил Ломаченко перед боем в комментарии Boxing Scene.

Победитель этого поединка может получить шансы на возвращение на боксерский Олимп. Не исключено, что в случае успеха победитель сможет встретиться с Джорджем Камбососом, отобравшим чемпионские пояса у Теофимо Лопеса.

Напомним, перед боем с ганцем Комми Василий Ломаченко тренировался в Лос-Анджелесе, на берегу Тихого океана. Фото со своей подготовки боксер публиковал в социальных сетях.

Источники: Boxing Scene