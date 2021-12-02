Гугл підвищує тарифи для користувачів в Україні

Гугл. Фото: istock

https://racurs.ua/n163891-gugl-pidvischuie-tarifi-dlya-koristuvachiv-v-ukrayini.html

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Google (Гугл) попередив користувачів про подорожчання своїх сервісів.

У компанії пояснили, що зміна політики щодо цін пов’язана з нещодавно ухваленим і підписаним законом про податок. Про це повідомляє AIN.

У червні 2021 року президент Володимир Зеленський підписав закон, який запроваджує 20% ПДВ на онлайн-послуги, які компанії-нерезиденти надають українським користувачам.

На виконання цих правил Гугл починає стягувати додатково 20% ПДВ зі своїх сервісів в Україні. Це підвищення стосується лише послуг, що надаються фізособам. Для компаній та підприємців із бізнес-аккаунтами умови остаються такими самими.

За умовами використання Google Cloud для бізнесу, ви самі відповідатимете за оцінку та виплату будь-яких податків в Україні, — йдеться в листі від компанії.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що зміни в Податковий кодекс ухвалила Верховна Рада. У ньому з’явиться термін «мінімальне податкове зобов’язання» (МПЗ).

Джерело: AIN