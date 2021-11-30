Налоговая революция Зеленского – как повлияют изменения на доходы граждан

https://racurs.ua/n163790-nalogovaya-revoluciya-zelenskogo-kak-povliyaut-izmeneniya-na-dohody-grajdan.html

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Изменения в Налоговый кодекс приняла Верховная Рада. В нем появится термин «минимальное налоговое обязательство"(МНО).

Речь идет о минимально возможной сумме налогов, которую будут платить пользователи землей. Размер МНО будет определяться по формуле: сумма всех налогов не может быть менее 5% стоимости земли, пишет «Суспільне».

МПЗ не определяется для земельных участков, используемых дачными и садоводческими кооперативами (сообществами), а также приобретенные в собственность или пользование членами этих кооперативов.

В случае вступления в силу законопроекта, будет облагаться налогом продажа собственной сельскохозяйственной продукции налогом на доходы физлиц (18%) в случае, если полученный от продажи продуктов доход превысит 12 минимальных зарплат.

Ставка «экологического» налога (за выбросы в атмосферный воздух отдельных загрязняющих веществ стационарными источниками загрязнения) повысится и будет исчисляться в зависимости от объема выбросов и уровня опасности отходов, а ставка налога на выбросы двуокиси углерода составит 30 грн за 1 тонну.

За продажу второго объекта недвижимости в течение отчетного налогового года гражданам придется уплатить налог по ставке налога на доходы физических лиц 5%. При этом доход, полученный от продаж в течение отчетного налогового года третьего и последующих объектов недвижимости, предусматривает уплату 18% налога.

Акцизный налог на алкогольные напитки повысится на 5%, например, на пиво из солода ставки повысятся с 2,78 грн/литр до 2,92 грн/литр. На крепкие алкогольные напитки ставки акциза повысятся со 126,96 грн/литр до 133,31 грн/литр.

Народные депутаты от оппозиции подвергли критике законопроект. Сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко сообщила, что ее однопартийцы заблокируют его подписание.

Глава фракции «Голос» Ярослав Железняк предупредил, что этот документ отныне будет «влиять на жизнь каждого». Он добавил, что в проекте не учли важные правки, касающиеся ренты на руду и начисления НДС при обороте акцизных товаров. По его словам, содержание земельных участков вырастет в пять раз.

Принятие законопроекта № 5600 в конце ноября грубо нарушает нормы Налогового кодекса Украины, пишет «Экономическая правда». В частности, в кодексе прописано, что одним из ключевых принципов налогового законодательства Украины является его стабильность.

Изменения в любые элементы налогов и сборов не могут вноситься позже чем за шесть месяцев до начала нового бюджетного периода, в котором будут действовать новые правила и ставки. Эта норма должна позволить налогоплательщикам заблаговременно изучить изменения в налоговом законодательстве и подготовиться к их введению.

До нового бюджетного года остался всего один месяц. Налогоплательщики могут просто не успеть ознакомиться с новым законом.

Напомним, правительственный проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений (№ 5600) приняли во втором чтении и в целом. За него 30 ноября проголосовали 255 народных депутатов.

Источник: «Суспільне», «Экономическая правда»