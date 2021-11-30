МВД отразило тренировочный прорыв мигрантов из Беларуси

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Масштабные учения подразделений Министерства внутренних дел 30 ноября проходили на Волыни в рамках специальной пограничной операции «Полесье». По словам главы МВД Дениса Монастырского, подобные учения проходят во всех пяти областях, граничащих с Беларусью.

Спустя 30−60 мин после того, как разведка предоставит информацию о поступлениях мигрантов, наши подразделения будут на границе, — сказал глава правоохранительного ведомства.

Последовательность развития событий, по словам чиновника, будет следующей:

получение информации от разведывательных органов (по мигрантам),

направление сил и средств на точки, где идет вероятность пересечения границы мигрантами,

прибытие пограничников.

Далее присоединяются силы Нацполиции и Нацгвардии, которые полностью готовы к тому, чтобы дать отпор в случае незаконного пересечения государственной границы, — добавил Монастырский.

Глава МВД не исключил развития сценария массового прорыва мигрантов, при котором наступление идет на пункты пропуска. Также силовики не исключают пересечения границы небольшими мобильными группами.

Местное население настроено однозначно — никто не желает видеть на нашей территории мигрантов, поэтому лиц, способствующих переходу мигрантов в Украину — нет. Хотя этот вариант развития событий также не исключается, — добавил министр.

По данным украинской разведки, наибольшее количество мигрантов собрано на участках границы Беларусь — Литва, Беларусь-Польша.

Не исключаем и замерзания рек на границе. Это также может изменить тактику действий мигрантов, — подытожил глава МВД.

В то же время глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко сообщил, что разведка ГПСУ не наблюдает активности групп незаконных мигрантов, однако не исключил провокаций со стороны «недружественного государства».