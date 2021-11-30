МВС відбило тренувальний прорив мігрантів з Білорусі

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Масштабні навчання підрозділів Міністерства внутрішніх справ 30 листопада тривають на Волині у межах спеціальної прикордонної операції «Полісся». За словами очільника МВС Дениса Монастирського, подібні навчання відбуваються у всіх п’яти областях, що межують з Білоруссю.

Через 30−60 хв після того, як розвідка надасть інформацію про надходження мігрантів, наші підрозділи будуть на кордоні, — сказав глава правоохоронного відомства.

Послідовність розвитку подій, зі слів чиновника, буде наступною:

отримання інформації від розвідувальних органів (щодо мігрантів),

спрямування сил та засобів на точки, де йде ймовірність перетину кордону мігрантами,

прибуття прикордонників.

Далі приєднуються сили Нацполіції та Нацгвардії, які абсолютно готові до того, щоб дати відсіч у разі незаконного перетину державного рубежу, — додав Монастирський.

Глава МВС не виключив розвитку сценарію масового прориву мігрантів, за якого наступ йде на пункти пропуску. Також силовики не виключають перетину кордону невеликими, мобільними групами.

Місцеве населення налаштовано однозначно — ніхто не бажає бачити на нашій території мігрантів, тому, осіб, які б сприяли переходу мігрантів в Україну — немає. Хоча, цей варіант розвитку подій також не виключається, — додав міністр.

За даними української розвідки, найбільша кількість мігрантів наразі зібрана на ділянках кордону Білорусь — Литва, Білорусь-Польща.

Не виключаємо і замерзання річок, на рубежах держав. Це також може змінити тактику дій мігрантів, — підсумував очільник МВС.

Водночас керівник Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко повідомив, що розвідка ДПСУ не спостерігає активностей груп незаконних мігрантів, проте не виключив провокацій з боку «недружньої держави».