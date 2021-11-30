Податкова революція Зеленського – як вплинуть зміни на доходи громадян. Фото: pmg.ua

https://racurs.ua/ua/n163790-podatkova-revoluciya-zelenskogo-yak-vplynut-zminy-na-dohody-gromadyan.html

Ракурс

Зміни у Податковий кодекс ухвалила Верховна Рада. У ньому з’явиться термін «мінімальне податкове зобов’язання» (МПЗ).

Йдеться про мінімально можливу суму податків, яку платитимуть користувачі землею. Розмір МПЗ визначатиметься за формулою: сума всіх податків не може бути меншою за 5% від вартості землі, пише «Суспільне».

МПЗ не визначається для земельних ділянок, що використовуються дачними та садівничими кооперативами (товариствами), а також набуті у власність чи користування членами цих кооперативів.

У разі набуття чинності законопроекта, буде оподатковуватися продаж «власної сільськогосподарської продукції податком на доходи фізосіб (18%) у разі, якщо отриманий від продажу продуктів дохід перевищить 12 мінімальних зарплат.

Ставка «екологічного» податку (за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення) підвищиться і буде обчислюватися у залежності від об'єму викидів та рівня небезпечності відходів, а ставка податку за викиди двоокису вуглецю становитиме 30 грн за 1 тонну.

За продаж другого об'єкта нерухомості протягом звітного податкового року громадянам доведеться сплатити податок за ставкою податку на доходи фізичних осіб 5%. При цьому дохід, отриманий від продажу протягом звітного податкового року третього та наступних об'єктів нерухомості передбачає сплату 18% податку.

Акцизний податок на алкогольні напої підвищиться на 5%, наприклад, на пиво із солоду ставки підвищаться з 2,78 грн/літр до 2,92 грн/літр. На міцні алкогольні напої ставки акцизу підвищаться з 126,96 грн/літр до 133,31 грн/літр.

Народні депутати від опозиції розкритикували законопроект. Співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко повідомила, що її однопартійці заблокують його підписання.

Голова фракції «Голос» Ярослав Железняк попередив, що цей документ відтепер «впливатиме на життя кожного». Він додав, що в проекті не врахували важливі правки, які стосувалися ренти на руду та нарахування ПДВ під час обігу акцизних товарів. За його словами, утримання земельних ділянок зросте в п’ять разів.

Ухвалення законопроект № 5600 наприкінці листопада грубо порушує норми Податкового кодексу України, пише «Економічна правда». Зокрема, у кодексі прописано, що одним з ключових принципів податкового законодавства України є його стабільність.

Зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть вноситися пізніше як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки. Ця норма має дозволити платникам податків завчасно вивчити зміни до податкового законодавства та підготуватися до їхнього запровадження.

До нового бюджетного року залишився лише один місяць. Платники податків можуть просто не встигнути ознайомитися з новим законом.

Нагадаємо, урядовий проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень (№ 5600) ухвалили у другому читанні та в цілому. За нього 30 листопада проголосували 255 народних депутатів.

Джерело: «Суспільне», «Економічна правда»