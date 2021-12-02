Новый вид змеи ученые открыли благодаря соцсетям. Фото: Zeeshan A. Mirza et al.

https://racurs.ua/n163890-novyy-vid-zmei-uchenye-otkryli-blagodarya-socsetyam-foto.html

Ракурс

Новый вид змей описали индийские ученые благодаря фотографиям из Instagram. Листая ленту соцсети, один из авторов открытия наткнулся на фотографии и видеозапись рептилии, в которой заподозрил представителя неизвестного вида.

Раздобыв два экземпляра и тщательно их изучив, исследователи подтвердили это предположение. Описание находки, получившей название Oligodon churahensis, опубликовано в статье для журнала Evolutionary Systematics.

Фотографии разместил студент, который из-за пандемии коронавируса несколько месяцев провел в своем деревенском доме, расположен в западных предгорьях Гималаев.

Не заскучать во время самоизоляции ему помогло давнее хобби — фотоохота. Молодой человек начал фотографировать на заднем дворе диких животных, таких как ящерицы, змеи и насекомые. Полученные снимки он выкладывал на своей страничке в инстаграме.

5 июня 2020 года парень запостил две фотографии и видеозапись полосатой змеи длиной около 30 см, которую встретил летним вечером на дороге недалеко от дома.

Герпетологи, которым попались на глаза эти снимки и видео, заподозрили, что на них может быть запечатлен представитель нового для науки вида.

Ученые связались со студентом, после чего он поймал самца и самку нового вида и передал их на исследование.

Анализ, завершенный уже в 2021 году, подтвердил догадку ученых. Новый вид получил название Oligodon churahensis. Исследователи предполагают, что этот змеи ведут сумеречный образ жизни и питаются в основном яйцами птиц и рептилий.

Напомним, что в Саудовской Аравии шестилетняя девочка умерла от укуса ядовитой змеи в доме. Ребенок пошел в туалет у себя дома, когда его неожиданно укусила змея, которая залезла в унитаз. Несмотря на срочную госпитализацию ребенка и усилия медиков, спасти девочку не удалось.

Источник: Evolutionary Systematics