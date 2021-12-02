Новий вид змії вчені відкрили завдяки соцмережам. Фото: Zeeshan A. Mirza et al.

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Ракурс

Новий вид змій описали індійські вчені завдяки фотографіям з Instagram. Гортаючи стрічку соцмережі, один з авторів відкриття натрапив на фотографії та відеозапис рептилії, в якій запідозрив представника невідомого вигляду.

Роздобувши два екземпляри та ретельно їх вивчивши, дослідники підтвердили це припущення. Опис знахідки, що одержала назву Oligodon churahensis, опубліковано у статті для журналу Evolutionary Systematics.

Фотографії розмістив студент, який через пандемію коронавірусу кілька місяців провів у своєму сільському будинку, розташованому в західних передгір’ях Гімалаїв.

Не занудьгувати під час самоізоляції йому допомогло давнє хобі — фотополювання. Молодий чоловік почав фотографувати на задньому дворі диких тварин, таких як ящірки, змії та комахи. Отримані фотографії він викладав на своїй сторінці в інстаграмі.

5 червня 2020 року хлопець запостив дві фотографії та відеозапис смугастої змії довжиною близько 30 см, яку зустрів літнього вечора на дорозі неподалік будинку.

Герпетологи, яким потрапили на очі ці знімки та відео, запідозрили, що на них може бути зображений представник нового для науки виду.

Вчені зв’язалися зі студентом, після чого він упіймав самця та самку нового виду та передав їх на дослідження.

Аналіз, завершений вже 2021 року, підтвердив здогадки вчених. Новий вид отримав назву Oligodon churahensis. Дослідники припускають, що ці змії ведуть сутінковий спосіб життя і харчуються переважно яйцями птахів та рептилій.

Нагадаємо, що в Саудівській Аравії шестирічна дівчинка померла від укусу отруйної змії в будинку. Дитина пішла в туалет у себе вдома, коли її несподівано вкусила змія, яка залізла в унітаз. Попри термінову госпіталізацію та зусилля медиків врятувати її не вдалося.

Джерело: Evolutionary Systematics