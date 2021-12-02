Карантин в Україні не послаблюють на тлі зниження ковід-показників

https://racurs.ua/ua/n163889-karantyn-v-ukrayini-ne-poslabluut-na-tli-znyjennya-kovid-pokaznykiv-karta.html

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Карантин в Україні попри зменшення кількості нових інфікувань та летальності не послаблюється. Тільки чотири області — Кіровоградська, Тернопільська, Харківська та Чернівецька — перебувають 2 грудня у жовтій зоні епіднебезпеки.

Показники помаранчевої зони у Закарпатській та Полтавській областях. Решта регіонів, а це Київ і 18 областей, перебувають у червоній зоні. Пр це свідчить карта МОЗ, опублікована на сайті відомства 2 грудня.

Найвища завантаженість ліжок з киснем у Черкаській (55%), Вінницькій (54,9%) та Сумській (54,3%) областях. Загалом по країні зайнято 44,7% ліжок з киснем.

Показники рівня госпіталізацій перевищено у 10 регіонах країни.

Найбільше хворих кладуть у лікарні в Хмельницькій (у середньому 73,4 особи на 100 тис. населення), Вінницькій (70,8) та Чернігівській (70,4) областях.

Рівень захворюваності на COVID-19 при визначеному показнику 75 на 100 тис. населення в середньому по країні складає 472 на 100 тис. населення.

Найвищий рівень захворюваності на COVID-19 у Полтавській (770 на 100 тис. населення) та Миколаївській (691) областях. У Києві рівень захворюваності — 605 на 100 тис. населення.

Нагадаємо, що у другій половині листопада рівень захворюваності на коронавірус в Україні почав знижуватися, але медики не поспішають виводити регіони із червоної зони карантину.