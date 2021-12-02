Карантин в Украине не ослабляют на фоне снижения ковид-показателей (КАРТА)

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Ракурс

Карантин в Украине, несмотря на уменьшение числа новых инфицирований и летальности, не ослабляется. Только четыре области — Кировоградская, Тернопольская, Харьковская и Черновицкая — находятся 2 декабря в желтой зоне эпидопасности.

Показатели оранжевой зоны закреплены в Закарпатской и Полтавской областях. Остальные регионы, а это Киев и 18 областей, находятся в красной зоне. Об этом свидетельствует карта Минздрава, опубликованная на сайте ведомства 2 декабря.

Самая высокая загруженность коек с кислородом в Черкасской (55%), Винницкой (54,9%) и Сумской (54,3%) областях. В целом по стране занято 44,7% коек с кислородом.

Показатель уровня госпитализаций превышены в 10 регионах страны.

Больше всего больных привозят в больницы Хмельницкой (в среднем 73,4 человека на 100 тыс. населения), Винницкой (70,8) и Черниговской (70,4) областей.

Уровень заболеваемости COVID-19 при норме 75 на 100 тыс. населения в среднем по стране составляет 472 на 100 тыс. населения.

Самый высокий уровень заболеваемости COVID-19 в Полтавской (770 на 100 тыс. населения) и Николаевской (691) областях. В Киеве уровень заболеваемости — 605 на 100 тыс. населения.

Напомним, что во второй половине ноября уровень заболеваемости коронавирусом в Украине начал снижаться, но медики не спешат выводить регионы из красной зоны карантина.