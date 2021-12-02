Папа Римский. Фото: УП

https://racurs.ua/n163888-papa-rimskiy-edet-v-ukrainu-zayavlenie-glavy-ugkc.html

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Папа Римский Франциск приедет с визитом в Украину. Глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав Шевчук сообщил, что в Украине ожидают визит Папы Римского Франциска.

Об этом он рассказал во время Киевского форума безопасности.

У нас хорошая новость. Ожидаем, что состоится его визит (Папы Франциска — ред.) в Украину. Это еще не анонсированное, но мы уже живем в ожидании и приготовлении, — сказал глава УГКЦ.

Также он добавил, что это очень мощный сигнал поддержки украинского народа и государства. Шевчук подчеркнул, что несколько недель назад имел возможность лично общаться с Папой об Украине, и что глава Ватикана очень обеспокоен судьбой простых людей.

Он также отметил, что рассказал Папе об общих ощущениях среди представителей разных украинских церквей и религий, что война закончится после того, как Папа Римский посетит Украину.

Напомним, ранее мы сообщали, что Папа Римский Франциск в Ватикане проводил еженедельную аудиенцию и во время нее случился курьез. Во время мероприятия, когда один из священников читал молитву, 10-летний мальчик подошел к понтифику и стал показывать на него головной убор. Понтифик не понял, что происходит и начал с ним играть.