Папа Римський. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n163888-papa-rymskyy-yide-v-ukrayinu-zayava-glavy-ugkc.html

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Папа Римський Франциск завітає з візитом до України. Глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав Шевчук повідомив, що в Україні очікують на візит Папи Римського Франциска.

Про це він розповів під час Київського безпекового форуму.

Ми маємо добру новину. Очікуємо, що відбудеться його (Папи Франциска — Ред.) візит до України. Це ще не анонсоване, але ми вже живемо в очікуванні і приготуванні, — сказав глава УГКЦ.

Також він додав, що це дуже потужний сигнал підтримки українського народу й держави. Шевчук наголосив, що кілька тижнів тому мав можливість особисто спілкуватися з Папою про Україну, і що глава Ватикану дуже переймається долею простих людей.

Він також зазначив, що розповів Папі про спільні відчуття серед представників різних українських церков і релігій про те, що війна закінчиться після того, як Папа Римський відвідає Україну.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Папа Римський Франциск у Ватикані проводив щотижневу аудієнцію й під час неї трапився курйоз. Під час заходу, коли один зі священників читав молитву, 10-річний хлопчик підійшов до понтифіка і став показувати на його головний убір. Понтифік не зрозумів, що відбувається й почав із ним гратися.