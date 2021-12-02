Умови роботи гірськолижних курортів під час карантину назвав Ляшко

Умови роботи гірськолижних курортів на період карантину. Фото: zruchno.com.ua

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Гірськолижні курорти в Україні працюватимуть під час карантину на зимові свята.

Однак відпочити на цих курортах вдасться не всім громадянам. Відвідувати гірськолижні курорти можуть люди, які мають наступні COVID-документи: документ про вакцинацію, негативний тест на COVID-19 або сертифікат про одужання. Такі рекомендації 1 грудня виклав головний санітарний лікар України Ігор Кузін. Про це 2 грудня повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу, який транслювало МОЗ у Facebook.

Адміністрації курортів закликали перевіряти документи у туристів під час заселення в готель, при купівлі абонементу на гірськолижне катання або оренді гірськолижного спорядження, або ж у спеціальних пунктах перевірки.

Ляшко зазначив, що після перевірки відвідувачам і клієнтам надаватимуть унікальну позначку, наприклад, у вигляді наліпки на верхній одяг або шолом. Це дозволить після перевірки надавати туристам унікальну позначку, наприклад, у виді наліпки на верхній одяг або шолом. У цьому разі відпочивальники зможуть користуватися послугами без повторних перевірок, бо їх можна буде ідентифікувати за позначкою.

При цьому міністр порадив відпочивальникам носити COVID-документи постійно з собою.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко вкотре нагадав, що вакциновані люди також можуть захворіти на коронавірус, однак переносять хворобу значно легше. Вакцинація запобігає в першу чергу тяжкому перебігу та потраплянню в реанімацію.