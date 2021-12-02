Условия работы горнолыжных курортов во время карантина назвал Ляшко

Условия работы горнолыжных курортов на период карантина. Фото: zruchno.com.ua

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Горнолыжные курорты в Украине будут работать во время карантина на зимние праздники.

Однако отдохнуть на этих курортах удастся не всем гражданам. Посещать горнолыжные курорты могут люди, которые имеют следующие COVID-документы: документ о вакцинации, отрицательный тест на COVID-19 или сертификат о выздоровлении. Такие рекомендации 1 декабря изложил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин. Об этом 2 декабря сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга, который транслировал Минздрав в Facebook.

Администрации курортов призвали проверять документы у туристов во время заселения в отель, при покупке абонемента на горнолыжное катание или аренде горнолыжного снаряжения, или же в специальных пунктах проверки.

Ляшко отметил, что после проверки посетителям и клиентам будут предоставлять уникальную метку, например, в виде наклейки на верхнюю одежду или шлем. Это позволит после проверки придавать туристам уникальную отметку, например, в виде наклейки на верхнюю одежду или шлем. В этом случае отдыхающие смогут пользоваться услугами без повторных проверок, потому что их можно будет идентифицировать по тегу.

При этом министр посоветовал отдыхающим носить COVID-документы постоянно с собой.

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко в очередной раз напомнил, что вакцинированные люди могут заболеть коронавирусом, однако переносят болезнь значительно легче. Вакцинация предотвращает в первую очередь тяжелое течение и попадание в реанимацию.