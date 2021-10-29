Ірландець, який не п'є - Байден поговорив з Папою Римським про випивку та клімат

https://racurs.ua/ua/n162331-irlandec-yakyy-ne-pie-bayden-pogovoryv-z-papou-rymskym-pro-vypyvku-ta-klimat.html

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Джо Байден, другий після Джона Кеннеді президент-католик в історії США, 29 жовтня зустрівся з Папою Римським Франциском у Ватикані і поговорив з ним, крім іншого, про випивку.

Американський лідер прилетів до Європи на саміт Великої двадцятки в Римі, а потім на Всесвітній кліматичний саміт, який стартує наступного тижня в Глазго.

Ви, напевно, вперше бачите ірландця, який взагалі не п'є, — сказав Байден Франциску.

Той відповів, що ірландці, як йому відомо, дуже люблять віскі, повідомляє BBC. Це вже четверта аудієнція Байдена у Ватикані, але перша у статусі президента США.

Байден — ірландець по матері і часто нагадує про своє ірландське коріння. Він також переконаний непитущий: як і попередній президент Дональд Трамп, Байден каже, що жодного разу в житті не вживав алкоголю.

Аудієнція подружжя Байденів у Франциска тривала годину і п’ятнадцять хвилин і була закритою для преси. Ватикан випустив короткий відеореліз про неї, а потім обидві сторони коротко розповіли, про що вони розмовляли.

Про випивку йшлося через пам’ятну монету, яку Байден подарував Папі. Це монета військової частини, в якій служив син президента, який помер від раку шість років тому.

За традицією — але це я жартую! — якщо за наступної нашої зустрічі у вас не виявиться цієї монети, ви пригощаєте, — сказав президент США, вручаючи цей подарунок.

Ватикан розповів у прес-релізі, що президент США і Папа Римський поговорили про зміну клімату, пандемію, біженців і боротьбу з бідністю і голодом у всьому світі.

Тему абортів, за словами сторін, вони не обговорювали. Байден, хоч і католик, але виступає за свободу вибору у цьому питанні, і група католицьких єпископів США закликала за таку позицію відлучити його від причастя. Папа Франциск, однак, від цієї вимоги дистанціювався.

Перед кліматичним самітом у Глазго Байден пообіцяв вкласти у скорочення викидів парникових газів 550 млрд дол. На полях двох самітів — Великої двадцятки і міжнародних переговорів про клімат КС-26 — президент США зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Ангелою Меркель і прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном.