Ирландец, который не пьет - Байден поговорил с Папой Римским о выпивке и климате

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Джо Байден, второй после Джона Кеннеди президент-католик в истории США, 29 октября встретился с Папой Римским Франциском в Ватикане и поговорил с ним, кроме прочего, о выпивке.

Американский лидер прилетел в Европу на саммит Большой двадцатки в Риме, а затем на Всемирный климатический саммит, который стартует на следующей неделе в Глазго.

Вы, наверное, впервые видите ирландца, вообще непьющего, — сказал Байден Франциску.

Он ответил, что ирландцы, как ему известно, очень любят виски, сообщает BBC. Это уже четвёртая аудиенция Байдена в Ватикане, но первая в статусе президента США.

Байден — ирландец по матери и часто напоминает о своих ирландских корнях. Он также убежденный трезвенник: как и предыдущий президент Дональд Трамп, Байден говорит, что ни разу в жизни не употреблял алкоголь.

Аудиенция супругов Байденов у Франциска длилась час и пятнадцать минут и была закрыта для медиа. Ватикан выпустил краткий видеорелиз о ней, а затем обе стороны рассказали, о чем они говорили.

О выпивке говорилось из-за памятной монеты, которую Байден подарил Папе. Это монета воинской части, в которой служил сын президента, умершего от рака шесть лет назад.

По традиции — но это я шучу! — если при следующей нашей встрече у вас не окажется этой монеты, вы угощаете, — сказал президент США, вручая этот подарок.

Ватикан рассказал в пресс-релизе, что президент США и Папа Римский поговорили об изменении климата, пандемии, беженцах и борьбе с бедностью и голодом во всем мире.

Тему абортов, по словам сторон, они не обсуждали. Байден, хоть и католик, выступает за свободу выбора в этом вопросе, и группа католических епископов США призвала из-за такой ​​позиции отлучить его от причастия. Папа Франциск, однако, от этого требования дистанцировался.

Перед климатическим саммитом в Глазго Байден пообещал вложить в сокращение выбросов парниковых газов 550 млрд долл. На полях двух саммитов — Большой двадцатки и международных переговоров о климате КС-26 — президент США встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и премьер-министром Британии Борисом Джонсоном.