Нардепа-«слугу» попытался подкупить монополист авторских музыкальных прав — СБУ

https://racurs.ua/n162330-nardepa-slugu-popytalsya-podkupit-monopolist-avtorskih-muzykalnyh-prav-sbu.html

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Подкуп нардепа из «Слуги народа» не удался — СБУ задержала руководителя организации, которая занимается авторскими правами музыкальных исполнителей на территории Украины.

Пресс-центр секретной службы сообщил, что глава общественной орагнизации обещал депутату 100 тыс. дол. взятки ежегодно за внесение «нужной» правки и отсрочку изменений в закон «Об эффективном управлении имущественными правами правособственников в области авторского права и (или) смежных прав».

Правоохранители не сообщили имени подозреваемого, но музыкант Тарас Тополя после обнародования официоза на своей странице в Фейсбук написал, что речь идет о директоре Организации коллективного управления авторскими и смежными правами (ОКУАСП) и Украинской лиги авторских и смежных прав (УЛАСП) Александре Никине.

«Украинская правда» написала, что взятку он предлагал через помощника народного депутата Александра Санченко.

Обе организации Никина собирают деньги из заведений, где играет музыка, и передают большую часть средств исполнителям за авторские права на музыку. Но подозреваемый якобы создал несколько компаний-«прокладок», в которых оседала часть средств.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 5572 «Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав», который ликвидирует указанные организации. Поэтому Никин якобы из-за этого и решил подкупить народных депутатов. Деньги предлагались за внесение правок в законопроект и его отсрочку до голосования на неопределенный срок.

100 тыс. дол. для «первого взноса» злоумышленник выделил из подконтрольных «фирм-прокладок» и 29 октября его задержали.

27 мая 2021 года в Раду внесли законопроект № 5572. Его целью проекта является «разблокирование деятельности организаций коллективного управления в сферах публичного исполнения и публичного оповещения музыкальных недраматических произведений, минимизация негативных последствий прекращения уплаты роялти для украинских авторов и мирового авторского сообщества».

Сейчас среди представителей творческих индустрий, на деятельность которых оказывает непосредственное влияние этот закон, идут острые дискуссии и обсуждение его целесообразности и сути. Раскритиковали проект певица и общественный деятель Руслана Лыжичко, а также Мария Бурмака.

Только начали избавляться от хаоса в области вопроса выплаты роялти, что стало результатом реформы 2018 года, только аккредитовали организации, и вот вдруг законопроект № 5572, — написала Бурмака.

Источники: СБУ, Киевская городская прокуратура, солист группы «Антитела» Тарас Тополя в Facebook, УП