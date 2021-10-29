Нардепа-"слугу" спробував підкупити монополіст авторських прав шоу-бізнесу, фото - ФБ Т.Тополі

https://racurs.ua/ua/n162330-nardepa-slugu-sprobuvav-pidkupyty-monopolist-avtorskyh-muzychnyh-prav-sbu.html

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Підкуп нардепа зі «Слуги народу» не вдався — СБУ затримала керівника організації, яка опікується авторськими правами музичних виконавців на території України.

Прес-центр секретної служби повідомив, що голова громадської спілки обіцяв депутату 100 тис. дол. хабаря щорічно за внесення «потрібної» правки та відтермінування змін до закону «Про ефективне управління майновими правами право власників у сфері авторського права і (або) суміжних прав».

Правоохоронці не повідомили ім’я підозрюваного, але музикант Тарас Тополя після оприлюднення офіціозу на своїй сторінці у Фейсбук написав, що йдеться про директора Організації колективного управління авторськими і суміжними правами (ОКУАСП) та Української ліги авторських та суміжних прав (УЛАСП) Олександр Нікіна.

«Українська правда» написала, що хабаря він пропонував через помічника народного депутата Олександра Санченка.

Обидві організації Нікіна збирають гроші із закладів, де грає музика, і передають більшу частину коштів виконавцям за авторські права на музику. Але підозрюваний нібито створив декілька «компаній-прокладок», у яких осідала частина коштів.

У Верховній Раді зареєстрували законопроект № 5572 «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав», який ліквідовує вказану організацію. Тому Нікін нібито через це й вирішив підкупити народних депутатів. Гроші пропонувалися за внесення правок до законопроекту і його відтермінування до голосування на невизначений термін.