Нардепа-«слугу» спробував підкупити монополіст авторських музичних прав — СБУhttps://racurs.ua/ua/n162330-nardepa-slugu-sprobuvav-pidkupyty-monopolist-avtorskyh-muzychnyh-prav-sbu.htmlРакурс
Підкуп нардепа зі «Слуги народу» не вдався — СБУ затримала керівника організації, яка опікується авторськими правами музичних виконавців на території України.
Прес-центр секретної служби повідомив, що голова громадської спілки обіцяв депутату 100 тис. дол. хабаря щорічно за внесення «потрібної» правки та відтермінування змін до закону «Про ефективне управління майновими правами право власників у сфері авторського права і (або) суміжних прав».
Правоохоронці не повідомили ім’я підозрюваного, але музикант Тарас Тополя після оприлюднення офіціозу на своїй сторінці у Фейсбук написав, що йдеться про директора Організації колективного управління авторськими і суміжними правами (ОКУАСП) та Української ліги авторських та суміжних прав (УЛАСП) Олександр Нікіна.
«Українська правда» написала, що хабаря він пропонував через помічника народного депутата Олександра Санченка.
Обидві організації Нікіна збирають гроші із закладів, де грає музика, і передають більшу частину коштів виконавцям за авторські права на музику. Але підозрюваний нібито створив декілька «компаній-прокладок», у яких осідала частина коштів.
У Верховній Раді зареєстрували законопроект № 5572 «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав», який ліквідовує вказану організацію. Тому Нікін нібито через це й вирішив підкупити народних депутатів. Гроші пропонувалися за внесення правок до законопроекту і його відтермінування до голосування на невизначений термін.
100 тис. дол. для «першого внеску» зловмисник виділив з підконтрольних «фірм-прокладок» і 29 жовтня його затримали.
27 травня 2021 року у Раду внесли законопроект № 5572. Його метою проекту є «розблокування діяльності організацій колективного управління у сферах публічного виконання та публічного сповіщення музичних недраматичних творів, уникнення негативних наслідків припинення сплати роялті для українських митців та світової авторської спільноти».
Нині серед представників творчих індустрій, на діяльність яких безпосередньо впливає цей закон, точаться гострі дискусії та обговорення щодо його доцільності та наповнення. Розкритикували проект співачка та громадська діячка Руслана Лижичко, а також Марія Бурмака.
Лиш почали позбавлятися хаосу в царині питання виплати роялті, що стало результатом реформи 2018 року, лиш акредитували організації, та от раптом законопроект № 5572, — написала Бурмака.
Джерела: СБУ, Київська міська прокуратура, соліст гурту «Антитіла» Тарас Тополя у Facebook, УП