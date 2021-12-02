Смена прописки онлайн – «Дія» тестирует новую услугу

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Сменить место жительства онлайн вскоре смогут украинцы. Услугу хотят сделать доступной в «Дії» по всей Украине.

Изменить прописку можно будет за один рабочий день без посещения трех учреждений, 30 дней ожидания и бумажек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифровой трансформации.

Больше не нужно будет ехать, например, в свой родной город, даже если вы хотите там зарегистрироваться. Мужчинам не придется ходить в военкомат, чтобы сняться или встать на учет, — отметил глава Минцифры Михаил Федоров.

Как будет работать электронная регистрация

Теперь в приложении или на портале «Дія» можно будет указать адрес, по которому фактически проживает лицо, и получить подтверждение от владельца жилья.

Штампы в паспорте и выписки из ID-карты о регистрации места жительства не потребуются.

В то же время зарегистрировать место жительства можно будет в дальнейшем и в центрах предоставления услуг. Услугу смогут получить за один рабочий день как владельцы ID-карт, так и паспортов-книжек.

В Минцифре отметили, что смена места регистрации — одна из самых популярных и сложных в получении госуслуг. Каждый третий украинец живет не по месту регистрации, а больше 1 млн. человек живут без регистрации.

Напомним, что 5 ноября Верховная Рада приняла закон № 5463, предусматривающий введение декларирования и регистрации места жительства в электронной форме.