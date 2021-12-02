Лекарство от коронавируса с имитацией антител одобрили в Британии. Фото: istock

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Ракурс

Лекарство от коронавируса одобрили в Великобритании — агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения Великобритании (MHRA) позволило применять препарат Xevudy (Sotrovimab).

Он был признан безопасным и эффективным в снижении риска госпитализации и смерти у людей с легким и средним течением болезни, имеющих повышенный риск развития тяжелого заболевания. Об этом сообщает пресс-служба британского правительства.

Препарат был разработан компаниями GSK и Vir Biotechnology и является одним моноклональным антителом, которое имитирует природные антитела, производимые организмом для борьбы с инфекциями. Это предотвращает прикрепление вируса к клеткам человека и проникновению в них.

Во время клинических исследований было выявлено, что разовая доза снижает риск госпитализации и смерти на 79% у взрослых из группы высокого риска. Sotrovimab является наиболее эффективным в случае приема на ранних стадиях инфекции, поэтому MHRA рекомендует использовать его как можно быстрее и в течение пяти дней с момента появления симптомов.

Он разрешен для применения у людей с легким или средним течением, или по крайней мере с одним фактором риска развития тяжелого заболевания, а именно:

ожирение;

пожилой возраст (более 60 лет);

сахарный диабет;

болезни сердца.

Этот препарат вводится внутривенно в течение 30 минут. Он одобрен для людей в возрасте от 12 лет и взрослых, с весом более 40 кг. Sotrovimab не предназначен для использования в качестве замены вакцинации.

Напомним, ранее мы сообщали, что лекарства от коронавируса могут опробовать на себе украинцы. Подобные клинические исследования проходят во всем мире.