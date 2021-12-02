Блинкен и Кулеба встретились на фоне требований России разделить сферы влияния

Блинкен и Кулеба. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/n163897-blinken-i-kuleba-vstretilis-na-fone-trebovaniy-rossii-razdelit-sfery-vliyaniya.html

Ракурс

Новые санкции против России обсудили министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Встреча прошла в Стокгольме. Украина и США обсудили стратегию сдерживания РФ от дальнейших агрессивных действий. Об этом сообщил глава украинского МИД в Twitter.

Он отметил, что этот разговор подтвердил важность крепкого стратегического партнерства двух стран. Кулеба уточнил, что во время встречи речь шла о введении жестких экономических санкций.

Энтони Блинкен заявил, что западные партнеры наблюдают аномальный всплеск антиукраинской пропаганды в социальных сетях. По его словам, он приближается к уровням, которые последний раз наблюдались накануне вторжения России в Украину в 2014 году.

Госсекретарь США заявил, что Запад обеспокоен планами России дестабилизировать Украину изнутри, а также угрозой широкомасштабной военной операции.

1−3 декабря Кулеба находится с визитом в Швеции, где принимает участие в заседании Совета министров иностранных дел государств-участников ОБСЕ.

Напомним, что президент страны-агрессора Владимир Путин выступил с программной речью, предложив НАТО заключить стратегическое соглашение, по которому Североатлантический союз возьмет на себя обязательство не расширяться на восток.