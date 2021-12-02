«Спусковой крючок» тромбоза после AstraZeneca обнаружили ученые. Фото: istock

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Тромбоз после вакцинации AstraZeneca возникал из-за специфического белка крови, который провоцирует ложную иммунную реакцию.

Причину редких случаев тромбоза сосудов нашли ученые Кардиффского университета. Об этом сообщает BBC.

С помощью криоэлектронной микроскопии эксперты проследили за аденовирусом, который используется вакциной для доставки генетического материала коронавируса в клетки.

Они установили, что поверхность аденовируса притягивает специфический белок крови, известный как фактор тромбоцитов 4 (PF4). Этот белок представляет собой маленькую молекулу и отвечает за свертываемость крови. Тогда организм начинает атаковать PF4, поскольку воспринимает его как часть чужеродного аденовируса, к которому белок «прилип». Таким способом в кровь выделяются антитела, которые слипаются с PF4 и вызывают образование сгустков крови.

Отмечается, что Оксфордский университет, разрабатывавший вакцину совместно с AstraZeneca, отказался комментировать это исследование.

Напомним, ранее мы сообщали, что тромбоз все чаще упоминают среди осложнений коронавирусной болезни COVID-19. Это состояние, при котором у человека образуются сгустки крови в сосудах, то есть тромбы. Все чаще появляются научные подтверждения, что у больных COVID-19 наблюдаются нарушения функции свертывания крови, которая приводит к образованию тромбов.

Источник: BBC