SMILEFOOD - постоянное улучшение и развитие в нашем ДНК

https://racurs.ua/n163898-smilefood-postoyannoe-uluchshenie-i-razvitie-v-nashem-dnk.html

Ракурс

SMILEFOOD — это онлайн-ресторан, который радует своих клиентов вкусной едой и быстрой доставкой в четырех городах Украины. Жители Одессы, Киева, Херсона и Николаева могут заказать доставку еды и быть уверенными в том, что все приедет свежее и вкусное.

Онлайн-ресторан SMILEFOOD был первым и остается единственным онлайн-рестораном в Украине, производство которого сертифицировано по международным стандартам ISO 9001:2015, ISO 22000:2018 и HACCP. А летом 2020 года в SMILEFOOD начали внедрение принципов Кайдзен. Главная концепция Кайдзен — непрерывное улучшение всех процессов производства, которая помогает компаниям со всего мира становиться лучше, эффективнее и безопаснее.

«Довольно интересные вещи начали происходить, когда мы внимательно посмотрели, как передвигаются наши сотрудники на кухне. Всего Кайдзен выделяет 8 видов потерь. Одна из которых — лишние движения на рабочем месте. Мы увидели, что один наш сотрудник постоянно отходил за различным инвентарем из-за того, что у нет под рукой своего дуршлага, ножа и весов. Просто добавив на его рабочее место эти три инструмента, мы смогли сократить его передвижения на целых 6 километров за одну смену! Еще мы задокументировали, что за рабочую смену повар тратил два часа на взвешивание ингредиентов, а не непосредственное изготовление продуктов. Соответственно — предварительная расфасовка по пакетам значительно улучшит производительность всего процесса», — рассказал директор сети онлайн-ресторанов Александр Наумов.

Улучшение эффективности и сервиса — не единственная задача, над которой работает команда. Расширение географии представленности SMILEFOOD также является приоритетным направлением. Пятым городом на карте SMILEFOOD станет Винница.

Уже сейчас проходит акция, где каждый желающий может попробовать фирменный ролл или пиццу SMILEFOOD бесплатно. Для этого необходимо заполнить форму по ссылке https://smilefood.vn.ua/ и дождаться скорого открытия онлайн-ресторана SMILEFOOD в Виннице.