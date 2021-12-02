2022 рік. Фото: dnepr.info

https://racurs.ua/ua/n163901-shokuuchyy-prognoz-na-2022-rik-vid-ekspertiv-jinocha-armiya-ta-jyttya-do-115-rokiv.html

Ракурс

2022 може принести світові нові випробування — інвестиційний банк Saxo Bank опублікував свій новий прогноз.

Експерти прогнозують нову гонку озброєнь та холодну війну. Також, на думку фахівців, у світі може з’явитися жіноча армія інвесторів, незадоволених гендерною нерівністю. Про це йдеться у прогнозі Saxo Bank.

Банк публікує такі прогнози вже 19 років. «Шокуючі передбачення» не є базовим сценарієм чи офіційним прогнозом, але водночас будь-яка з цих подій, якщо вона станеться, вплине на фінансовий ландшафт чи світову політику.

Saxo Bank вибирає найбільш спірні та не пов’язані між собою ідеї, при цьому той самий прогноз не може повторюватися два роки поспіль.

Плани припинення використання викопного палива доведеться відкласти

Політики відступлять від планів боротьби з кліматичними змінами та підтримають інвестиції у викопне паливо для боротьби з інфляцією та ризиком соціальних протестів.

Міжнародне енергетичне агентство спрогнозувало, що для досягнення мети нульових шкідливих викидів до 2050 року необхідно скоротити споживання нафти та природного газу відповідно на 29% та 10% до 2030 року з подальшим різким зниженням.

Падіння популярності Facebook

Молодь залишить платформу Facebook на знак протесту проти використання компанією персональних даних для отримання прибутку. Спроба материнської компанії Meta повернути їх назад за допомогою «метавсесвіту» не увінчається успіхом.

У 2012 році 94% підлітків мали обліковий запис у Facebook, але опитування показують, що сьогодні лише 27% підлітків мають акаунти у цій соцмережі.

Проміжні вибори в США можуть обернутися конституційною кризою

На проміжних виборах у США виникне глухий кут з приводу підтвердження остаточних результатів виборів до Сенату та Палати представників, що призведе до сценарію, за яким 118-й Конгрес не зможе розпочати роботу за графіком на початку 2023 року.

Стрімке зростання заробітної плати

До четвертого кварталу 2022 року заробітна плата половини населення США з низькими доходами зростатиме двозначними темпами у річному обчисленні.

Компанії намагатимуться знайти мотивованих і кваліфікованих співробітників, а ті стануть все більш вибірковими через почуття власної гідності на тлі надлишку вакансій у порівнянні з мізерною пропозицією робочої сили всіх рівнів кваліфікації.

Суперфонд Євросоюзу для вирішення проблем клімату, енергетики та оборони

Європейський союз запустить амбітний суперфонд обсягом 3 трлн дол., який фінансуватиметься коштом пенсійних відрахувань, а не нових податків. Метою цього фонду стануть боротьба з кліматичними змінами та запобігання поширенню ідей популізму.

Жіноча армія інвесторів переможе корпоративний патріархат

Жінки-трейдери запустять скоординований продаж акцій «патріархальних» компаній. При цьому вони спрямовуватимуть кошти в компанії з найкращими показниками представленості жінок у середній ланці управління та серед керівників.

Криза, викликана COVID-19, посилила гендерну нерівність, оскільки непропорційно багато жінок кидали роботу, щоб дбати про дітей під час карантину.

Чергова холодна війна через гіперзвукові технології

У 2022 році почнеться масова гонка гіперзвукових озброєнь серед країн, що лідирують за військовим потенціалом, оскільки жодна з них не захоче відчувати себе відсталою.

Судячи з пріоритетів фінансування, саме на гіперзвукові та космічні технології припаде новий етап суперництва США та Китаю на економічному та військовому фронтах. До них приєднаються й інші великі держави із передовими військовими технологіями, серед яких, ймовірно, будуть Росія, Індія, Ізраїль та ЄС.

Прорив у медицині збільшить середню тривалість життя на 25

Прорив у біомедицини може принести перспективу продовження середньої тривалості життя на строк до 25 років, що призведе до можливих етичних, екологічних та фінансових криз.

Крім того, тривалість життя може бути збільшена внаслідок скорочення та навіть усунення більшості хвороб завдяки дослідженням можливостей редагування ДНК людини.

Джерело: Saxo Bank