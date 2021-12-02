Угроза нападения России ослабила гривну — версия Нацбанка

https://racurs.ua/n163903-ugroza-napadeniya-rossii-oslabila-grivnu-versiya-nacbanka.html

Ракурс

Курс доллара начал расти в Украине во второй половине ноября. В начале декабря валютный курс взлетел до максимума за последние пять месяцев.

В Национальном банке считают, что гривна ослабла из-за значительного роста спроса на иностранную валюту со стороны энергетических компаний и психологических факторов, обусловленных геополитическими рисками, в частности накоплением войск РФ на границе с Украиной.

В обзоре НБУ, опубликованном на официальном сайте регулятора, отметили: за ноябрь официальный обменный курс гривны к доллару девальвировал на 3,2% по сравнению с концом октября, однако в среднем за месяц его обесценение было значительно более умеренным (0,3%).

Несмотря на значительные продажи иностранной валюты для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний, сальдо интервенций НБУ в ноябре осталось положительным — примерно 0,4 млрд дол. На прошлой неделе регулятор вынужден был продать на межбанке 600 млн дол. для поддержания курса

Официальный курс гривны по отношению к доллару на 2 декабря Нацбанк установил на уровне 27,23 грн за дол. против 27,21 грн за дол. в среду. Евро официально стоит 30,84 грн за евро против 30,92 грн за евро по состоянию на 1 декабря.

Ранее эксперты сообщали об оттоке средств инвесторов из государственных долговых облигаций (ОВГЗ). Это произошло из-за опасения вероятной прямой агрессии Москвы в Украину.