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https://racurs.ua/n163904-prekrasnaya-mashina-v-oos-podtverdili-ejednevnoe-ispolzovanie-bayraktarov.html

Ракурс

Беспилотники турецкого производства Bayraktar ежедневно работают на Донбассе.

Боевые дроны задействованы в операции Объединенных сил, но не залетают на неподконтрольную украинскому правительству территорию. БПЛА ведут разведку и наблюдают за деятельностью пророссийских боевиков. Об этом сообщил командующий ООС Александр Павлюк в интервью «Радіо Свобода».

Они пытаются противодействовать «Байрактарам», но сейчас все единицы, которые есть у нас на вооружении, успешно выполняют задачи, — отметил он.

Павлюк убеждает, что БПЛА используются исключительно в разведывательных целях. По его словам, эта «прекрасная машина» позволяет украинским военным полностью наблюдать за деятельностью противника.

Напомним, что 27 октября украинские воины впервые применили турецкий беспилотник Bayraktar в войне против российско-оккупационных войск.

В Генштабе ВСУ сообщили, что с 14.25 до 15.15 батарея гаубиц Д-30 российских наемников обстреливала позиции ООС вблизи Гранитного, в результате чего были ранены два военнослужащих ВСУ, а затем один из них погиб. Оккупанты не отреагировали на ноту прекратить огонь и после этого по приказу главнокомандующего ВСУ был применен «Байрактар».

Источник: «Радіо Свобода»