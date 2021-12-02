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Ракурс
Фото: Новая газета

Прекрасная машина — в ООС подтвердили ежедневное использование «Байрактаров»

2 дек 2021, 14:08
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Беспилотники турецкого производства Bayraktar ежедневно работают на Донбассе.

Боевые дроны задействованы в операции Объединенных сил, но не залетают на неподконтрольную украинскому правительству территорию. БПЛА ведут разведку и наблюдают за деятельностью пророссийских боевиков. Об этом сообщил командующий ООС Александр Павлюк в интервью «Радіо Свобода».

Они пытаются противодействовать «Байрактарам», но сейчас все единицы, которые есть у нас на вооружении, успешно выполняют задачи, — отметил он.

Павлюк убеждает, что БПЛА используются исключительно в разведывательных целях. По его словам, эта «прекрасная машина» позволяет украинским военным полностью наблюдать за деятельностью противника.

Напомним, что 27 октября украинские воины впервые применили турецкий беспилотник Bayraktar в войне против российско-оккупационных войск.


В Генштабе ВСУ сообщили, что с 14.25 до 15.15 батарея гаубиц Д-30 российских наемников обстреливала позиции ООС вблизи Гранитного, в результате чего были ранены два военнослужащих ВСУ, а затем один из них погиб. Оккупанты не отреагировали на ноту прекратить огонь и после этого по приказу главнокомандующего ВСУ был применен «Байрактар».

Источник: «Радіо Свобода»

Источник: Ракурс


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